Motor Valley Fest 2026 in griglia di partenza | presentato oggi a Modena il programma dell’ottava edizione
Oggi a Modena è stato presentato il programma dell’ottava edizione del Motor Valley Fest, che si terrà dal 28 al 31 maggio 2026. La manifestazione si svolge nella regione Emilia-Romagna e si configura come un evento all’aperto dedicato al settore automobilistico e all’innovazione nel campo della mobilità. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, confermando il ruolo di centro internazionale per il mondo dell’automotive e delle tecnologie correlate.
Modena accende i motori e si prepara a tornare capitale internazionale della mobilità e dell’innovazione automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna in programma dal 28 al 31 maggio 2026. Il countdown ufficiale è partito oggi con la presentazione, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, del programma di quella che si annuncia tra le più internazionali, partecipate e strategiche edizioni di sempre per l’ecosistema della Motor Valley. Per quattro giorni la città della Ghirlandina, patrimonio mondiale Unesco, si trasformerà in un palcoscenico diffuso... 🔗 Leggi su Panorama.it
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