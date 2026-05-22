Motor Valley Fest 2026 in griglia di partenza | presentato oggi a Modena il programma dell’ottava edizione

Oggi a Modena è stato presentato il programma dell’ottava edizione del Motor Valley Fest, che si terrà dal 28 al 31 maggio 2026. La manifestazione si svolge nella regione Emilia-Romagna e si configura come un evento all’aperto dedicato al settore automobilistico e all’innovazione nel campo della mobilità. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, confermando il ruolo di centro internazionale per il mondo dell’automotive e delle tecnologie correlate.

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