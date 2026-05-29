Al Teatro Storchi di Modena si sono riuniti i rappresentanti delle principali aziende dell’automotive della Motor Valley. Durante l’evento, i partecipanti hanno affermato di essere in grado di sostenere il cambiamento tecnologico nel settore. La discussione si è concentrata sulle sfide e le innovazioni in corso, senza riferimenti a nomi specifici. La conferenza ha visto la presenza di figure di spicco, tutte impegnate a discutere il futuro dell’industria automobilistica.

Modena, 29 maggio 2026 – Questa volta non è mancato nessuno al Teatro Storchi per accogliere i big della Motor Valley. Niente videocollegamenti, ci sono tutti: il sindaco Mezzetti, il presidente della Regione de Pascale, il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. Dopo i saluti di rito delle istituzioni si entra nel vivo, perché il migliaio di invitati, provenienti da tutte le parti del mondo sono ansiosi di conoscere le novità di un settore che continua essere il più affascinante e ambito al mondo e che non ha mai perso la rotta anche nel difficili anni del Green Deal, che non si sono ancora conclusi. In un momento così... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motor valley fest, i big a confronto sull’automotive: “Siamo in grado di sostenere il cambiamento tecnologico”

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