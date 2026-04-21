Motor Valley | il gigante da 347 miliardi che guida l’automotive

La Motor Valley emiliana si distingue come un vasto ecosistema industriale che, secondo le stime, produce un valore complessivo di 347 miliardi di euro. Questa area comprende diverse aziende e impianti dedicati alla produzione e allo sviluppo di veicoli e componenti, rappresentando uno dei poli più rilevanti nel settore automotive. La sua presenza influenza in modo decisivo l’economia regionale e nazionale, consolidando la sua posizione nel panorama industriale globale.

Un ecosistema industriale dirompente, capace di generare un valore complessivo di 347 miliardi di euro, definisce i confini della Motor Valley emiliana. Il cuore pulsante del settore automobilistico italiano non si limita ai marchi iconici che ne decretano il prestigio mondiale, ma si estende attraverso una rete capillare di fornitori e servizi che trasforma la regione in un polo tecnologico di rilevanza globale. Il perimetro economico di questa realtà è vastissimo. Al centro del sistema operano .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Motor Valley: il gigante da 347 miliardi che guida l’automotive Notizie correlate Motor Valley: il gigante emiliano che muove 347 miliardi di euroUn vertice a Bologna ha messo a fuoco il cuore pulsante del comparto motoristico emiliano-romagnolo, rivelando un sistema industriale che genera 347... "Motor Valley" vale 347 miliardi, de Pascale: "Investire qui per salvare l'automotive"Non più solo un distretto industriale, ma una vera e propria "rete neurale" ad altissima densità di innovazione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: la ricerca Nomisma misura un ecosistema esteso da 347 miliardi; Non solo Ferrari e Lamborghini: la Motor Valley vale 347 miliardi; Motor Valley, un ecosistema virtuoso che vale 347 miliardi di euro; Motor Valley. Intorno ai sei giganti un ecosistema da 347 miliardi, con 40mila imprese e un milione di addetti. Motor Valley. Intorno ai sei 'giganti' un ecosistema da 347 miliardiLa Motor Valley emiliano-romagnola non è costituita solamente dai grandi marchi automobilistici e motociclistici noti in tutto il mondo, ma rappresenta una vera e propria rete neurale in cui ... bolognatoday.it Non solo Ferrari e Lamborghini: la Motor Valley vale 347 miliardiLa ricerca Nomisma ridisegna il peso reale della Motor Valley: oltre 39 mila imprese, più di 1 milione di occupati e 1,2 miliardi di turismo. La Motor ... affaritaliani.it Emilia-Romagna, la ricerca di Nomisma sulla Motor Valley: «Ecosistema che vale 347 miliardi con un milione di occupati» x.com Bellissima la Ducati Superleggera V4 edizione Centenario. Da Borgo Panigale la Ducati è una delle eccellenze della straordinaria Motor Valley emiliana-romagnola. Da cento anni orgoglio italiano - facebook.com facebook