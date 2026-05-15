Domani, sabato 16 maggio, si svolgeranno a Barcellona le prove libere 2, le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Campionato mondiale di motociclismo 2026. L’evento si svolge sul circuito catalano e coinvolge le categorie MotoGP, Moto2 e Moto3. La programmazione delle sessioni sarà trasmessa in chiaro su TV8, consentendo agli appassionati di seguire le qualifiche e la Sprint senza dover ricorrere a servizi a pagamento.

La sesta tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 16 maggio, per il GP di Catalogna, vedrà andare in scena a Barcellona le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Catalogna 2026, sesta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Catalogna 2026: programma in chiaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Francia: gli highlights della Sprint Race a Le Mans

Sullo stesso argomento

MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Spagna 2026: programma in chiaro 25 aprileLa quarta tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 25 aprile, per il GP di Spagna, vedrà andare in scena al Circuito Ángel Nieto, a...

Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario qualifiche e Sprint in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio degli USA 2026 si disputeranno sabato 28 marzo dalle ore 16:50 alle 20:20.

Orari TV GP Barcellona 2026: scopri quando vedere la MotoGP su Sky e TV8. Programma completo, assenza di Marc Marquez e sfida Bezzecchi-Martin al Montmeló. #motogp #barcellona #sky #tv8 #now x.com

MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Catalogna 2026: programma in chiaroLa sesta tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 16 maggio, per il GP di Catalogna, vedrà andare in scena a Barcellona le FP2, le ... oasport.it

MotoGP, GP Catalogna 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Barcellona in diretta TV e streamingOggi con le prove libere si apre il GP di Catalogna della MotoGP 2026 sul circuito di Barcellona: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e ... fanpage.it