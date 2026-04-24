MotoGP su TV8 orario qualifiche e Sprint GP Spagna 2026 | programma in chiaro 25 aprile

Il 25 aprile si svolgeranno a Jerez le sessioni di prove libere e le qualifiche del GP di Spagna del MotoGP 2026, insieme alla gara Sprint. La manifestazione si terrà al Circuito Ángel Nieto e coinvolgerà le categorie MotoGP, Moto2 e Moto3. La trasmissione delle prove e delle gare sarà in chiaro su TV8, con orari dedicati alle diverse sessioni.

La quarta tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 25 aprile, per il GP di Spagna, vedrà andare in scena al Circuito Ángel Nieto, a Jerez, in Spagna, le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Spagna 2026, quarta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Spagna 2026: programma in chiaro 25 aprile Notizie correlate Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP USA 2026: orario qualifiche e Sprint in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio degli USA 2026 si disputeranno sabato 28 marzo dalle ore 16:50 alle 20:20. A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaroLa diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 09. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenica; MotoGP Spagna 2026: cosa aspettarsi dal weekend che può cambiare la stagione; MotoGP su TV8: orari GP Spagna 2026, il programma in chiaro dal 24 al 26 aprile. Jerez apre la stagione europea: quando vedere qualifiche, Sprint e gara su TV8Gli orari TV8 MotoGP Spagna 2026: le qualifiche, laSprint e la gara di Jerez in diretta live il 25 e 26 aprile. quotidianomotori.com MotoGP su TV8: orari GP Spagna 2026, il programma in chiaro dal 24 al 26 aprileIl Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena dal 24 al 26 aprile. La Sprint di quello che è diventato il quarto appuntamento dell'edizione 2026 del ... oasport.it MOTOGP - ALEX MARQUEZ IL PIÙ VELOCE NELLE PRACTICE: SEGUONO DIGGIA E BEZ. 4º MARC MARQUEZ, 6º PECCO #MemasGP #MotoGP #SpanishGP facebook Yamaha-Ogura, Brivio (Aprilia Trackhouse): "Dispiace ma fa parte del gioco, ora un pilota esperto" #SkyMotori #Ogura #MotoGP #SpanishGP #Trackhouse x.com