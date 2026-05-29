Nelle pre-qualifiche del GP Italia 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha registrato il miglior tempo. Bezzecchi si è posizionato davanti a Martin nella classifica. La sessione si è svolta sul circuito del Mugello. I risultati determinano la griglia di partenza per le qualifiche ufficiali. Non sono stati segnalati incidenti o cambiamenti significativi nelle posizioni rispetto alle sessioni precedenti.

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il pilota della Ducati VR46 ha fermato il cronometro su 1:44.808 e ha preceduto di 91 millesimi la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e di 0.101 la KTM di Enea Bastianini. Festa tricolore con quattro piloti italiani nelle prime quattro posizioni, visto che Franco Morbidelli è quarto con l’altra Ducati V46 e precede la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez, rientrato dopo l’infortunio. I due contendenti principali per il titolo iridato sono attardati con le Aprilia: Marco Bezzecchi settimo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi davanti a Martin

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