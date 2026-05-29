MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2026 | Di Giannantonio svetta Bezzecchi davanti a Martin

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle pre-qualifiche del GP Italia 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha registrato il miglior tempo. Bezzecchi si è posizionato davanti a Martin nella classifica. La sessione si è svolta sul circuito del Mugello. I risultati determinano la griglia di partenza per le qualifiche ufficiali. Non sono stati segnalati incidenti o cambiamenti significativi nelle posizioni rispetto alle sessioni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il pilota della Ducati VR46 ha fermato il cronometro su 1:44.808 e ha preceduto di 91 millesimi la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e di 0.101 la KTM di Enea Bastianini. Festa tricolore con quattro piloti italiani nelle prime quattro posizioni, visto che Franco Morbidelli è quarto con l’altra Ducati V46 e precede la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez, rientrato dopo l’infortunio. I due contendenti principali per il titolo iridato sono attardati con le Aprilia: Marco Bezzecchi settimo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp risultati e classifica pre qualifiche gp italia 2026 di giannantonio svetta bezzecchi davanti a martin
© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi davanti a Martin
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, Acosta (KTM) 1° nelle pre qualifiche del GP Catalunya (Barcellona): l'intervista

Video MotoGP, Acosta (KTM) 1° nelle pre qualifiche del GP Catalunya (Barcellona): l'intervista

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia. Martin e Marquez inseguonoDurante le pre-qualifiche della MotoGP in Italia, il pilota Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti a Bagnaia.

LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia. Martin e Marquez inseguono, bandiera rossa!Durante le pre-qualifiche del GP Italia 2026, Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Bagnaia.

Temi più discussi: PREVIEW: il Mugello pronto ad accogliere la MotoGP; MotoGP Italia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Marc Marquez: Voglio capire come starò in moto, nessuno della Ducati mi ha spinto; La MotoGP arriva al Mugello: torna Marc Marquez, Aprilia punta al primo successo in MotoGP.

motogp risultati e classificaMotoGP, risultati e classifica FP1 GP Italia 2026: Di Giannantonio davanti a tutti, indietro BezzecchiSi è aperta la settima tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP d'Italia sono andate in scena al Mugello le FP1 valide per la prova del ... oasport.it

motogp risultati e classificaMotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Catalogna 2026: Martin costretto al Q1! Bezzecchi attentoPedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web