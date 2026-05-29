LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia Martin e Marquez inseguono bandiera rossa!

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le pre-qualifiche del GP Italia 2026, Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Bagnaia. Martin e Marquez sono più lontani in classifica. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a 30 minuti e 48 secondi dalla fine, a causa di un incidente e di detriti sulla pista. Gli addetti stanno lavorando per rimuovere la ghiaia e la moto incidentata, ripristinando le condizioni di sicurezza.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Cronometro stoppato ai 30’48” dalla conclusione. 15:31 Gli addetti alla pista sono a lavoro per pulire la pista dalla ghiaia portata da Quartararo, nello stesso tempo liberare il tracciato dalla Yamaha incidentata. 15:29 CHE BOTTA PER QUARTARARO! Nella successione di curva 4-5, perde l’anteriore e finisce a terra. Nessun problema per il francese, molto stizzito. C’è la sospensione della sessione. 15:27 BEZZECCHI SUPER! Il romagnolo porta il nuovo limite, con gomme nuove, in 1’45?024 a precedere di 0?643 e di 0?673 Pecco Bagnaia. Martin è sesto a 0?745. 15:25 Bagnaia gira sempre sull’1’46?67, mentre Marc Marquez sale a 1’47?1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia. Martin e Marquez inseguono, bandiera rossa!
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