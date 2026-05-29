Nella prima sessione di prove libere del GP d’Italia al Mugello, il pilota italiano ha ottenuto il miglior tempo, precedendo gli altri concorrenti. Bezzecchi si è collocato più indietro in classifica. La sessione ha visto diversi piloti impegnati su pista, con tempi variabili e alcune cadute registrate. La classifica di questa prima fase stabilisce le posizioni di partenza per le qualifiche successive, senza modificare i risultati ufficiali della gara.

Si è aperta la settima tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP d’Italia sono andate in scena al Mugello le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Fabio Di Giannantonio. L’ italiano chiude col miglior crono in 1’46?242, con 0?369 di margine sull’iberico Jorge Martin. Terza piazza per il nipponico Ai Ogura, staccato di 0?438. Segue l’altro iberico Maverick Viñales, quarto a 0?452, mentre l’australiano Jack Miller termina quinto a 0?502. Sesta posizione per un altro spagnolo, Pedro Acosta, staccato di 0?552, che precede il connazionale Fermin Aldeguer, settimo a 0?674, e l’azzurro Francesco Bagnaia, ottavo a 0?729. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Italia 2026: Di Giannantonio davanti a tutti, indietro Bezzecchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, il punto del venerdì del GP Spagna in casa Ducati su Marquez e Bagnaia con Davide Tardozzi

Notizie e thread social correlati

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2026: Alex Marquez davanti a tutti. Di Giannantonio terzo, Bezzecchi quintoNella prima sessione di prove libere del GP della Catalogna, svoltasi a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato il miglior tempo, precedendo gli...

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi precede MarquezNella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP 2026, disputato sul circuito di Jerez, Fabio Di Giannantonio ha segnato...

Temi più discussi: PREVIEW: il Mugello pronto ad accogliere la MotoGP; MotoGP Italia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Marc Marquez: Voglio capire come starò in moto, nessuno della Ducati mi ha spinto; La MotoGP arriva al Mugello: torna Marc Marquez, Aprilia punta al primo successo in MotoGP.

Classifica attuale punti MotoGP - Lo dico ora, Jorge Martin sarà campione :) reddit

Scatta anche per la MotoGP il fine settimana catalano x.com

MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Catalogna 2026: Martin costretto al Q1! Bezzecchi attentoPedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. oasport.it

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2026: Alex Marquez davanti a tutti. Di Giannantonio terzo, Bezzecchi quintoSi è aperta la sesta tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP della Catalogna sono andate in scena a Barcellona le FP1 valide per la prova del ... oasport.it