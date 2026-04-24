Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP 2026, disputato sul circuito di Jerez, Fabio Di Giannantonio ha segnato il miglior tempo. Bezzecchi si è piazzato subito dietro di lui, mentre Marquez si è collocato in una posizione superiore rispetto ad altre classifiche. La classifica di FP1 ha visto quindi protagonisti diversi piloti, con tempi che potrebbero influenzare gli sviluppi delle qualifiche.

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP 2026 che va in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Ducati VR46 ha stampato un brillante 1:36.954 e ha preceduto di 0.288 il compagno di squadra Franco Morbidelli, mentre lo spagnolo Alex Marquez si è inserito in terza posizione a 0.378 con la Ducati Gresini. Marco Bezzecchi si è presentato in terra iberica da leader del Mondiale e si trova in quarta piazza a 0.393 dalla vetta in sella alla Aprilia, davanti al padrone di casa Marc Marquez (quinto a 0.542 con la Ducati ufficiale). Ottima prestazione di Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse, sesto davanti alla Yamaha di Jack Miller e alla KTM di Pedro Acosta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi precede Marquez

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