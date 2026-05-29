MotoGp oggi prove libere e prequalifiche Gp Italia | orari e dove vederle in tv

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, venerdì 29 maggio, sul circuito del Mugello si svolgono le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGp. L'evento è trasmesso in diretta tv e streaming.

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, venerdì 29 maggio, il motomondiale torna protagonista con le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d'Italia – in diretta tv e streaming – sul circuito del Mugello. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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