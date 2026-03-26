Gp delle Americhe di MotoGp prove libere e prequalifiche | orari e dove vederle in tv

Venerdì 27 marzo si svolge il terzo appuntamento del campionato di MotoGp con il Gran Premio delle Americhe. Le prove libere e le prequalifiche si tengono nel weekend, con orari disponibili per la visione in tv. La gara rappresenta una tappa importante della stagione, con piloti e team che si preparano alle sessioni ufficiali.

Torna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con la prima sessione di prove libere e con le prequalifiche, in programma a partire dal pomeriggio italiano. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. ‘Soltanto’ quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri. MotoGp, prove libere e prequalifiche: gli orari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Leggi anche: Formula 1, Gp Melbourne: orari delle prove libere e dove vederle in tv

Leggi anche: MotoGp, oggi prove libere Gp Brasile: orario e dove vederle in tv

F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas

Tutti gli aggiornamenti su Gp delle Americhe di MotoGp prove...

Temi più discussi: MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio delle Americhe; MotoGP 2026. GP delle Americhe. Gli ORARI TV del GP di Austin; MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; Quando la prossima gara di MotoGP? GP USA 2026: programma, orari, tv.

MotoGP 2026. GP delle Americhe. Marc Márquez: Penso di avere miglior moto e miglior team. Cota? Non ci vinco da 4 anniIl 93 sulla pista texana: La amo, è una pista che si adatta al mio stile, ma i primi due settori sono molto fisici e non sono sicuro di cosa riuscirò a fare ... msn.com

MotoGp, prove libere e prequalifiche Gp Americhe: orari e dove vederle in tvTorna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con ... adnkronos.com

BAR O'CLOCK Gli orari e programmi TV per venerdì 27/03 : GP del Giappone (Formula 1) GP delle Americhe (MotoGP) Portogallo (World Superbike) Orari soggetti a modifiche. Kevin Rossi, Content Creator facebook

#MotoGP #AmericasGP Molto bella la livrea del Pertamina Enduro VR46 Racing Team per il Gran Premio delle Americhe MotoGP di Austin: le Ducati Desmosedici GP di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio con uno stile che richiama alla Pop Art, con i x.com