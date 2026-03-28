MotoGp prove libere e prequalifiche Gp Americhe | orari e dove vederle in tv

Il campionato di MotoGp torna in pista venerdì 27 marzo con il terzo appuntamento stagionale, il Gran Premio delle Americhe. Sono previste le prove libere e le sessioni di prequalifiche, con orari disponibili per seguire gli eventi in televisione. La gara si svolge in una delle tappe più attese dell’anno, con piloti e team pronti a sfidarsi su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche.

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con la prima sessione di prove libere e con le prequalifiche, in programma a partire dal pomeriggio italiano. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. ‘Soltanto’ quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri. Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio delle Americhe sono in programma venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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