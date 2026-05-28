MotoGP orari prove libere GP Italia 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani si svolgeranno le prove libere del Gran Premio d’Italia di MotoGP, settimo appuntamento della stagione 2026. Il programma include sessioni previste in diverse fasce orarie, trasmesse in diretta su TV8 e Sky. La gara rappresenta una delle tappe più attese del calendario, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Le prove libere sono fondamentali per valutare le condizioni dei mezzi e le prestazioni dei piloti prima delle qualifiche e della gara.

Torna in scena il Motomondiale 2026 e lo fa con una delle tappe più attese dell’intero calendario: stiamo parlando ovviamente del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento della stagione. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello si inizierà a fare sul serio dalla giornata di domani, venerdì 29 maggio, con il programma che proporrà le prove libere 1 e le pre-qualifiche delle tre classi. Come si arriva a questo evento? C’è grande attesa per questo appuntamento, con la classe regina che potrebbe riabbracciare il campione del mondo Marc Marquez dopo la doppia operazione a piede e spalla. Il Cabroncito farà di tutto per essere della partita, mentre suo fratello Alex è già certo che salterà la tappa toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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