MotoGP Mugello risultati pre-qualifiche | poker italiano con Di Giannantonio primo chi sono i 10 in Q2

Nelle pre-qualifiche della MotoGP al Mugello, Antonio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. In totale, dieci piloti si sono qualificati per la fase Q2, tra cui anche altri italiani. La sessione ha visto una prestazione forte da parte dei piloti nazionali, con alcuni dei principali favoriti che sono riusciti ad assicurarsi un posto tra i migliori. La prossima fase si terrà nelle qualifiche ufficiali.

I risultati delle pre-qualifiche MotoGP al Mugello: Di Giannantonio davanti a Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. I 10 piloti qualificati direttamente al Q2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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