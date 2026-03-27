LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche bene Di Giannantonio e Bezzecchi Bagnaia in Q2

Nelle qualifiche pre-ufficiali del GP USA 2026 di MotoGP, il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior tempo, mentre i piloti italiani hanno concluso con buoni piazzamenti. Un altro italiano è passato alla seconda fase delle qualifiche, mentre uno dei principali favoriti ha concluso nella seconda sessione. La gara sarà trasmessa in diretta e gli aggiornamenti proseguiranno durante la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 22.06 Marc Marquez ha voluto dare un segnale dopo la FP2. Lo spagnolo ha stampato il miglior tempo nella seconda sessioen di 2’00?927 a precedere l’Apriia Trackhouse del giapponese Ogura di 0?053 e di 0?187 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Quarto Marco Bezzecchi sull’Aprilia (+0?200), che ha impressionato per la costanza con l’Aprilia. Ottavo Francesco Bagnaia che con la Ducati ha faticato nel time-attack, rientrando comunque nel novero della top-10 e qualificandosi alla Q2. Tra i migliori dieci troviamo anche Luca Marini ed Enea Bastianini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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