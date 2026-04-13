MotoGP la Ducati lavora al 2027 | primi giri per la nuova Desmosedici

A Misano, Michele Pirro ha effettuato i primi giri con la nuova Desmosedici, la moto che sarà in gara nella stagione 2027. La moto, ancora in fase di sviluppo, presenta alcune differenze rispetto ai modelli precedenti, anche se i dettagli tecnici non sono stati divulgati pubblicamente. Pirro ha percorso diversi giri, testando alcune configurazioni e raccogliendo dati utili per il proseguimento del lavoro di sviluppo.

In attesa di capire se a Jerez partirà la riscossa nel Mondiale MotoGP 2026, la Ducati inizia a preparare la prossima stagione. Lo dimostrano i primi giri della nuova Desmosedici a Misano, avvenuti lunedì 13 aprile. Il prototipo è stato disegnato seguendo i regolamenti che entreranno in vigore proprio dal 2027. I capisaldi di questa rivoluzione saranno una riduzione degli elementi aerodinamici e l’abbassamento della cilindrata da 1000 a 850 cc. Honda, Yamaha e Ktm hanno già svolto i primi “shakedown”. Ora, come rivelato dal portale GPOne, è toccato a Ducati, impegnata con il tester Michele Pirro. Il collaudatore, dieci volte re nel...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, la Ducati lavora al 2027: primi giri per la nuova Desmosedici MotoGp, stagione al via in attesa della rivoluzione 2027. Godiamoci la velocità (finché c’è) e lo scontro Aprilia-DucatiPrima posizione e record della pista nei test, prima posizione nelle prime libere. Leggi anche: MotoGP al via, con un occhio al... 2027: Aprilia sfida il regno Ducati LA GP27 DE MÁRQUEZ Y ACOSTA YA RUEDA EN MISANO