Nel primo giorno di prove al Mugello, Fabio Di Giannantonio si è imposto come il pilota più veloce sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana. Con la sua Ducati VR46, ha stabilito i tempi migliori in entrambe le sessioni. La giornata ha visto anche altri italiani tra i più veloci, contribuendo a un dominio nazionale nelle qualifiche del venerdì. La classifica temporanea si concentra sui tempi ottenuti durante le prove ufficiali, senza yet confermare le posizioni in vista delle qualifiche ufficiali.

Mugello, 29 maggio 2026 - Primo al mattino e primo al pomeriggio. Pare bene per Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46, il weekend del Mugello. Imbattibile, fino a qui, il pilota romano sul time attack e le pre qualifiche per l'accesso alla Q2 sono state sue, in un poker di italiani completato da Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Bene Marc Marquez al rientro in sesta posizione. Vediamo come sono andate le due sessioni. Super Diggia, bene gli italiani. Nelle libere del mattino, si è fatto subito notare Fabio Di Giannantonio, che ha montato la gomma nuova nel finale e chiuso con il tempo di 1’46”242 con ben 369 millesimi su Jorge Martin e 438 su Ai Ogura, segno di una Aprilia subito in forma sul tracciato toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Mugello, Di Giannantonio il più veloce al venerdì: è poker di italiani

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MotoGP | Di Giannantonio: Che bello correre al Mugello reddit

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