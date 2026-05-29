Adrian Fernandez ha registrato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia al Mugello, conclusa con la pista bagnata. La sessione si è svolta in condizioni di pioggia e ha visto due italiani entrare nella top 10.

Si è appena conclusa con la miglior prestazione assoluta di Adrian Fernandez la prima sessione di prove libere del weekend al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Leopard ha dettato il passo su pista bagnata fermando il cronometro in 2’09?930, ma le condizioni dovrebbero migliorare nel prosieguo del fine settimana e questo turno rischia di rivelarsi ininfluente. Fernandez ha preceduto di 239 millesimi il connazionale Joel Esteban (Level Up MTA) e di 334 millesimi il dominatore del campionato Maximo Quiles (Team Aspar), mentre i distacchi lievitano oltre il secondo a partire dal quarto in classifica Brian Uriarte, giovane rookie iberico che paga addirittura 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Adrian Fernandez il più veloce in FP1 sul bagnato al Mugello. Due italiani in top10

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