Nelle prequalifiche del Gran Premio d’Italia al Mugello, quattro piloti italiani si sono piazzati davanti a tutti, con Fabio Di Giannantonio in testa. Il pilota della Ducati VR46 ha vinto anche la prima sessione di prove libere e si è confermato come il più veloce nelle prequalifiche, dopo aver trionfato nell’ultimo Gran Premio. La gara si terrà questa settimana al circuito toscano.

Prosegue il momento magico di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che, dopo aver vinto l’ultimo gran premio di MotoGp e conquistata la prima sessione di prove libere di questa mattina al Mugello, si aggiudica anche le prequalifiche del Gp d’Italia che questo fine settimana si correrà al Mugello. ‘Diggia’, col tempo di 1’44’808, si è messo alle spalle altri tre italiani: Pecco Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e il suo compagno di team Franco Morbidelli, tutti e quattro racchiusi in 151 millesimi. Completano la top ten, che permette l’accesso alla Q2 delle qualifiche di domani mattina, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Marc Marquez (Ducati), il leader del campionato Marco Bezzecchi, seguito dal suo compagno di squadra Jorge Martin, Alex Rins (Yamaha) e Diego Moreira (Aprilia Trackhouse). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGP, l’Italia già sogna al Mugello: quattro azzurri davanti a tutti nelle prequalifiche, comanda Di Giannantonio

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