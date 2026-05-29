Nelle sessioni di prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha segnato il miglior tempo, posizionandosi davanti a Bagnaia. La sua performance ha superato quella degli altri piloti in pista, stabilendo il miglior risultato tra i partecipanti. La sessione si è conclusa con il pilota in testa, confermando la sua ottima forma in vista delle qualifiche ufficiali.

Fabio Di Giannantonio conferma il suo straordinario momento di forma e chiude al comando le prequalifiche del Gran Premio d’Italia. Al Mugello il pilota del team VR46 precede Bagnaia, Bastianini e Morbidelli in una sessione interrotta due volte dalla bandiera rossa. Prosegue il periodo d’oro di Fabio Di Giannantonio. Dopo il successo ottenuto nell’ultimo Gran Premio e il miglior tempo nelle prove libere del mattino, il pilota romano del team Ducati VR46 si è preso anche la vetta delle prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGP, in programma nel fine settimana sul circuito del Mugello. Con un eccellente 1’44"808, Di Giannantonio ha chiuso davanti a tutti, confermando le ottime sensazioni emerse fin dalle prime uscite in pista. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, Di Giannantonio vola al Mugello: miglior tempo nelle prequalifiche davanti a Bagnaia

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Diggia chiama Márquez al Mugello!

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