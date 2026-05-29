Durante il fine settimana si è svolta la gara di MotoGP al circuito del Mugello, a Scarperia. L’evento ha visto la presenza di campioni, tifosi e numerosi spettatori, con molte bandiere e colori. La manifestazione ha attirato appassionati da diversi paesi. Al termine della giornata, alcuni rappresentanti hanno dichiarato di essere pronti per la prossima tappa di Formula 1. La gara si è conclusa senza incidenti rilevanti.

Scarperia (Firenze), 29 maggio 2026 – Uno dei weekend più attesi. Un weekend di passione per i motori. E’ il fine settimana del MotoGp del Mugello all’autodromo di Scarperia. Una città che si trasforma nella capitale mondiale delle moto. Tanti gli eventi ogni anno all’autodromo, ma questo è quello che chiaramente calamita tutte le attenzioni. Tutti i campioni hanno effettuato le prove libere. Si spera che, parlando degli ex che hanno fatto palpitare i cuori qui al Mugello, arrivi anche Valentino Rossi, attesissimo da tutti. Sono ancora tante le bandiere con scritto “46” messe fuori dalle centinaia di camper dei tifosi che hanno già preso possesso delle strutture loro dedicate in questo weekend lungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motogp del Mugello, la festa mondiale di Scarperia. Campioni, tifosi, colori. “E siamo pronti per la F1”

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