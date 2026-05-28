Nel fine settimana, il circuito del Mugello ha ospitato la gara di MotoGp più seguita dagli italiani. La competizione è iniziata venerdì pomeriggio e ha visto la partecipazione di numerosi piloti e appassionati provenienti da diverse regioni. Durante l’evento sono stati registrati vari record e curiosità legate alle performance in pista, attirando grande attenzione tra gli spettatori. La manifestazione ha coinvolto anche attività collaterali e momenti di intrattenimento legati al mondo delle due ruote.

Il weekend più atteso per gli amanti delle due ruote rumorose è finalmente arrivato: da venerdì pomeriggio il popolo degli appassionati del motociclismo si trasferirà tra le colline del Mugello per godersi lo spettacolo della MotoGp. Dopo un paio di gare all’insegna degli incidenti e del maltempo, il circuito toscano promette asfalto asciutto e bel tempo. Resta da capire quale dei centauri infortunati sarà presente al Mugello e come si evolverà la battaglia in testa alla classifica piloti, che al momento vede davanti l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Vediamo quindi cosa aspettarci dal gran premio più amato d’Italia e come seguire tutto in televisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGp, la festa del Mugello: ecco i numeri e le curiosità della gara più amata dagli italiani

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