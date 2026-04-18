MotoGP al Mugello 2026 | prezzi di biglietti e alloggi il weekend dei motori infiamma il circuito di Scarperia

Dal 29 al 31 maggio il circuito di Scarperia ospiterà il Gran Premio d’Italia di MotoGP, un evento che richiama appassionati da tutta Italia e oltre. Sono stati aperti i punti vendita per l’acquisto dei biglietti, disponibili in diverse categorie e prezzi. Anche le strutture ricettive della zona hanno registrato un aumento di prenotazioni, con molte sistemazioni già esaurite. L’attesa per il weekend di corse si fa sempre più intensa tra gli appassionati di motori.

Scarperia (Firenze), 18 aprile 2026 – Il Gran Premio d’Italia di MotoGP torna dal 29 al 31 maggio all’ autodromo del Mugello e, come ogni anno, è pronto a richiamare decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo, tanto da trasformare le colline tra Scarperia e Firenze in una vera culla dei motori. https:www.quotidiano.neteconomiamobilitars-457-gp-replica-la-baea6588 Un evento che accende la passione, ma anche i prezzi: dai biglietti agli alloggi, tutto cresce con l’avvicinarsi del weekend. Sul fronte del circuito, le opzioni restano ampie, ma le soluzioni più ambite sono già quasi esaurite. La poltronissima in tribuna centrale per l’intero fine settimana, da venerdì a domenica, partiva da 505 euro ed è già sold out.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - MotoGP al Mugello 2026: prezzi di biglietti e alloggi, il weekend dei motori infiamma il circuito di Scarperia Notizie correlate MotoGP al Mugello: torna lo sconto residenti per spingere l’Italia dei motoriSull'onda dell'entusiasmo per i trionfi di Bezzecchi e Pini ad Austin, l'autodromo lancia le agevolazioni per riempire le colline di tifo tricolore... Il Mugello sorride per il suo Guido. Pini, da Scarperia al trono in Moto3La prima vittoria nel motomondiale di Guido Pini, conquistata a diciotto anni al Circuit of the Americas, è una storia di motori. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il GP d'Italia al Mugello compie 50 anni: la locandina speciale; L'autodromo del Mugello festeggia i 50 anni di Motomondiale; Mugello, 50 anni di MotoGP: dal debutto del 1976 ai trionfi italiani, il GP d’Italia festeggia mezzo secolo; MotoGP | Il Mugello festeggia 50 anni di Motomondiale. MotoGP al Mugello 2026: prezzi di biglietti e alloggi, il weekend dei motori infiamma il circuito di ScarperiaDal circuito agli affitti brevi, fino all’economia parallela delle sistemazioni improvvisate: ecco quanto costa vivere il Gran Premio d’Italia tra Scarperia e dintorni ... lanazione.it MotoGp, il Gran Premio d’Italia al Mugello compie 50 anni: la locandinaIl GP d'Italia al Mugello compie 50 anni: dal primo GP del Motomondiale del 1976 vinto da Barry Sheene con pole di Giacomo Agostini, fino ai duelli Marquez-Bagnaia, passando per i sette trionfi consec ... sport.sky.it Marc Marquex raggiunge una grande consapevolezza in carriera: ritirare senza rimpianti se e quando il suo corpo non ce la farà più #MotoGP #Marquez x.com Moto.it. . @dallignaluigi “smentisce” @andreadovizioso sulle condizioni di @marcmarquez93 : “A Jerez al 100% #motogp - facebook.com facebook