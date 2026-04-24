MotoGP 2026 a Jerez diretta GP Spagna Sprint e gare live su Sky Sport NOW TV8

Il fine settimana di battaglia sui circuiti di Jerez prevede prove, qualifiche, sprint e la gara principale di MotoGP 2026, trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Accanto alle competizioni di MotoGP, sono in programma anche gli eventi del World Rally Championship e altre produzioni sportive originali di Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi delle competizioni attraverso le piattaforme televisive e digitali.

Tutte le info su prove, qualifiche, Sprint e gara live su Sky Sport e in streaming su NOW. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in streaming su NOW, con le gare di MotoGP, WRC e con le produzioni originali di Sky Sport. MOTOMONDIALE IN EUROPA – Il Motomondiale sbarca nella penisola iberica per il primo appuntamento europeo della stagione, il Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez de la Frontera si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - MotoGP 2026 a Jerez, diretta GP Spagna. Sprint e gare live su Sky Sport, NOW, TV8 MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia Notizie correlate MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Thailandia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8In arrivo su Sky e in streaming su NOWun fine settimana all’insegna dell’adrenalina. MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Brasile Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna delle due ruote con il secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; Quello di Jerez sarà il Gran Premio della svolta. Ma a una condizione; MotoGP a Jerez, Marquez: Ho sfruttato la pausa per recuperare; MotoGP, GP Spagna a Jerez LIVE su Sky dal 24 al 26 aprile. MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 24 aprile andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la ... oasport.it MotoGP, orari e dove vedere il GP Spagna a JerezLa MotoGP torna dopo quasi un mese e lo fa in Europa: piloti in pista fino al 26 aprile (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) per il GP di Spagna. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle ... sport.sky.it Le parole del giornalista di Sky Sport: "Mi aspetto valutazioni anche su Gasp. Sir Claudio tornerebbe indietro nella scelta di rifiutare la Nazionale" Siete d’accordo - facebook.com facebook Sinner e Nadal giocano a tennis al Bernabeu: lo show con Bellingham e Courtois. VIDEO #SkySport #Sinner #Nadal #Tennis x.com