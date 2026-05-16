Moto3 festival spagnolo nella FP2 con Adrian Fernandez davanti a tutti Lontani gli italiani

Durante le sessioni di prove libere della Moto3 in Spagna, Adrian Fernandez ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di libere. Gli italiani sono lontani dalla vetta e non si sono distinti particolarmente in questa fase. La classifica vede Fernandez davanti a tutti, mentre gli altri piloti continuano a cercare il miglior assetto in vista delle qualifiche. La pista si presenta impegnativa e i tempi potrebbero cambiare nelle prossime sessioni di allenamento.

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Festival spagnolo in casa! Adrian Fernandez, infatti, ha realizzato il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, con i padroni di casa che hanno dominato la scena, monopolizzando addirittura le prime cinque posizioni della classifica. Sul tracciato del Montmelò, baciato dal sole ma ancora su temperature basse (atmosfera a 12°, asfalto a soli 16) i piloti hanno provato a spingere trovando il giusto mix tra time attack e passo gara ma, viste le condizioni meteo, diverse scivolate non sono mancaste. Da questo scenario è emerso lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) con il tempo di 1:47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, festival spagnolo nella FP2 con Adrian Fernandez davanti a tutti. Lontani gli italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto3, Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans. Pini primo degli italianiSi è aperto con la seconda sessione di prove libere Moto3 il lungo sabato del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale. Moto3, Hakim Danish sorprende tutti nella FP1 del GP di Catalogna. Lontani Quiles e gli italianiUn sorprendente Hakim Danish ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di... Moto3, festival spagnolo nella FP2 con Adrian Fernandez davanti a tutti. Lontani gli italianiFestival spagnolo in casa! Adrian Fernandez, infatti, ha realizzato il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di ... oasport.it Moto3, Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans. Pini primo degli italianiSi è aperto con la seconda sessione di prove libere Moto3 il lungo sabato del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale. Sulla ... oasport.it