Moto3 Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans Pini primo degli italiani
Nella seconda sessione di prove libere Moto3 del Gran Premio di Francia 2026, Adrian Fernandez ha concluso in prima posizione. La sessione si è svolta nel pomeriggio di sabato, il quinto appuntamento del campionato mondiale di motociclismo. Tra gli italiani, il miglior risultato è stato di Pini, che si è piazzato al primo posto tra i connazionali. La giornata è proseguita con le qualifiche e le altre sessioni di prove.
Si è aperto con la seconda sessione di prove libere Moto3 il lungo sabato del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale. Sulla pista asciutta di Le Mans, la migliore prestazione è stata fatta segnare dallo spagnolo Adrian Fernandez in 1:40.25. Negli ultimi minuti condizionati dalle numerose cadute, l’iberico del team Leopard ha fatto la differenza anticipando tutti gli avversari ed avvicinandosi ai migliori tempi di ieri. Seconda posizione per Alvaro Carpe, distante ben 252 millesimi dalla vetta. Il portacolori del Red Bull KTM Ajo, secondo nella classifica piloti, continua però a navigare nelle posizioni che contano in vista delle importanti qualifiche.🔗 Leggi su Oasport.it
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