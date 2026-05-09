Moto3 Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans Pini primo degli italiani

Nella seconda sessione di prove libere Moto3 del Gran Premio di Francia 2026, Adrian Fernandez ha concluso in prima posizione. La sessione si è svolta nel pomeriggio di sabato, il quinto appuntamento del campionato mondiale di motociclismo. Tra gli italiani, il miglior risultato è stato di Pini, che si è piazzato al primo posto tra i connazionali. La giornata è proseguita con le qualifiche e le altre sessioni di prove.

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