Durante le sessioni di pre-qualifiche a Le Mans, Celestino Vietti si è posizionato vicino a Guevara con un distacco minimo. Dopo aver ottenuto la terza posizione questa mattina, il pilota ha continuato a mostrare un buon ritmo nelle prove successive. Le qualifiche proseguiranno nelle prossime ore con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua posizione in vista della gara.

Continua a dare ottimi segnali Celestino Vietti. Dopo la terza piazza strappata questa mattina, il pilota italiano ha ottenuto la seconda posizione in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso il tracciato di le Mans. Nello specifico il centauro arruolato tra le fila della SpeedRS ha raccolto un gap di appena due millesimi su Izan Guevara, il quale ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 1:34.348. Bene poi anche Bary Baltus (REDS Fantic Racing), accomodatosi al terzo posto con un ritardo di tre millesimi. A chiudere la top 5 ci hanno poi pensato Ivan Ortolà (QJ MOTOR – GALFR – MSI), quarto a 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Celestino Vietti in scia a Guevara nelle pre-qualifiche a Le Mans! Distacco minimo

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