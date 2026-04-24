Dopo quasi un mese di pausa, torna il Moto Gp con il Gran Premio di Spagna, che si svolge nel circuito di Jerez domenica 26 aprile. Nelle sessioni delle pre-qualifiche, il miglior tempo è stato segnato da un pilota con un’ottima performance, seguito da altri due concorrenti che hanno ottenuto i migliori risultati. Questa tappa europea segna la prima nel 2026.

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Torna dopo quasi un mese di stop il Moto Gp e per la prima volta nel 2026 fa tappa in Europa. Domenica 26 aprile si corre la gara sul circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna. Si riparte con Marco Bezzecchi leader del Mondiale dopo le tre vittorie consecutive di questo avvio di stagione: l’Aprilia dovrà confermare i passi avanti messi in mostra nelle gare extra europee, mentre Ducati è chiamata a reagire dopo un inizio più difficile del previsto. Assente per infortunio Maverick Vinales (Ktm Tech3 non lo sostituirà), presenti come wild card Lorenzo Savadori (Aprilia) e Augusto Fernandez (Yamaha). Un super Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Jerez.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Spagna: Alex Marquez miglior tempo nelle pre-qualifiche, davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi

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