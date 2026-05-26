Lo spagnolo della Ducati ha annunciato il ritorno alle gare con un messaggio sui social, specificando che sarà presente al Mugello. Pochi giorni prima, aveva subito due interventi chirurgici. Per la prossima gara, il suo posto sarà occupato da un altro pilota, in sostituzione del fratello.

"Ci vediamo al Mugello". Marc Marquez annuncia sui social il suo imminente rientro in pista, al GP d'Italia di domenica prossima, accompagnando il messaggio con un riassunto del suo percorso di recupero nelle ultime tre settimane. Il nove volte campione del mondo ha superato i test medici ma dovrà attendere il via libera del team medico della MotoGP, giovedì, che a quanto pare è fiducioso di superarlo. Solo 12 giorni fa Marquez era sotto i ferri per riparare la frattura al piede destro subita durante la gara sprint del GP di Francia a Le Mans e per rimuovere dalla spalla destra la vite di un intervento del 2019 che, a seguito della caduta dello scorso anno in Indonesia, si era rotta comprimendo il nervo radiale, impedendogli di guidare con naturalezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marc Marquez annuncia il rientro: "Ci vediamo al Mugello". Pirro al posto del fratello Alex

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