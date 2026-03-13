Morto nell' ospedale di Pescara il boss della ' ndrangheta Nazzareno Fiorillo detto U Tartaru vietati i funerali pubblici

Funerali pubblici vietati a Piscopio (frazione di Vibo Valentia) per Nazzareno Fiorillo, 61 anni, detto "U Tartaru", ritenuto elemento di vertice del clan della 'ndrangheta dei cosiddetti "Piscopisani". Come riporta l'Agi, è stata la questura di Vibo Valentia a vietare i funerali pubblici per motivi di ordine e sicurezza pubblica, facendoli svolgere all'alba alla presenza dei soli familiari più stretti e sotto stretta osservazione da parte delle forze dell'ordine. Nazzareno Fiorillo è deceduto in stato di detenzione (si trovava detenuto nel carcere di Lanciano) nell'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

