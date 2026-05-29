Morte Gary Coleman la macchina della verità incastra l’ex moglie Shannon Price | Risposte ingannevoli

La morte di Gary Coleman nel 2010, avvenuta a seguito di un trauma cranico dopo una caduta domestica, ha portato a sospetti sulla ex moglie. La famiglia del defunto ha messo in dubbio le versioni fornite, sostenendo che ci siano state risposte ingannevoli durante le indagini. La macchina della verità ha interrogato l'ex moglie, che ha fornito risposte considerate false. Nessun processo penale è stato avviato fino a ora.

Gary Coleman è morto nel 2010 a causa di un trauma cranico dopo una caduta in casa, ma la famiglia non ha mai smesso di nutrire sospetti sull'ex moglie Shannon Price. A riaccendere i riflettori sul caso è stata la partecipazione della donna a un programma televisivo statunitense, durante il quale si è sottoposta alla macchina della verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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