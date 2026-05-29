Gary Coleman è morto nel maggio 2010 a seguito di una caduta in casa, che ha causato un trauma cranico. La famiglia ha espresso sospetti riguardo all’ex moglie, suggerendo un possibile coinvolgimento. Dopo l’incidente, è stato effettuato un test della verità per approfondire le circostanze. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla sua morte e sui sospetti che circondano l’accaduto.

Si riaccendono i riflettori su Gary Coleman, star del telefilm cult “Il mio amico Arnold “. La star del cinema ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta in casa sua nel maggio 2010. La sua ex moglie, Shannon Price, ha deciso poi di staccare le macchine che lo tenevano in vita, due giorni dopo l’incidente. Per anni sono sorti interrogativi, da parte della famiglia dell’attore, sulle circostanze del possibile coinvolgimento di Price, sebbene lei abbia sempre negato qualsiasi illecito e non sia stata accusata o indagata in relazione alla sua morte. Nonostante la polizia avesse escluso prove di omicidio e avesse classificato la sua morte come “accidentale” nell’ottobre del 2010, secondo il Salt Lake Tribune, amici e familiari di Coleman hanno espresso il sospetto che la sua ex moglie possa essere coinvolta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gary Coleman è morto per una caduta in casa, ma la sua famiglia sospetta “il coinvolgimento dell’ex moglie”: il retroscena dopo la macchina della verità

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