Vittorio Feltri ha vissuto un lungo matrimonio con Enoe Bonfanti, iniziato più di cinquant’anni fa, e che si è sviluppato lontano dai media. La sua prima moglie è venuta a mancare, lasciando due figlie. Feltri ha affrontato anche momenti difficili legati alla relazione con la seconda moglie, Enoe, con cui ha avuto problemi legati ai tradimenti. La donna ha scelto di mantenere un basso profilo pubblico nel corso degli anni.

Da oltre 50 anni, Vittorio Feltri è sposato con la moglie Enoe Bonfanti, donna che ha scelto di vivere lontana dai riflettori. Insieme hanno avuto due figli, Mattia e Fiorenza. Nonostante i numerosi tradimenti del marito, Enoe non ha mai lasciato Feltri, spiegando con brutalità: “ Non ero indipendente economicamente, dove andavo? E poi non avrei mai voluto che i nostri figli crescessero lontani da lui”. I due si conobbero quando lei aveva 30 anni e frequentava un altro uomo. Feltri era allora un giovane senza grandi mezzi, ma la sua determinazione conquistò Enoe, nonostante l’opposizione della madre di lei. Malgrado tutto, la coppia ha mantenuto nel tempo un proprio equilibrio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il dramma di Vittorio Feltri sulla morte della prima moglie (mamma di Laura e Saba) e i tradimenti della seconda moglie Enoe

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