La madre la trova ferita in casa a Melegnano | 40enne muore all'ospedale Niguarda di Milano

Una donna di 40 anni è stata trovata ferita in casa a Melegnano e trasportata d’urgenza al Niguarda di Milano, dove è morta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause delle ferite. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o eventuali responsabilità.

Una donna di 40 è stata trovata ferita in casa e trasportata al Niguarda, dove poi è deceduta. Sul posto oltre ai soccorsi anche le forze dell'ordine. Presenti carabinieri, polizia locale e scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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