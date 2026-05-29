Nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli si è tenuto un concerto intitolato “È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone”. L’evento ha celebrato l’eredità musicale di Ennio Morricone con esecuzioni dal vivo. L’evento ha inoltre avuto uno scopo solidale, senza altri dettagli sui benefici o le associazioni coinvolte. La manifestazione ha coinvolto musicisti che hanno interpretato composizioni del compositore italiano.

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© Lifeandnews.it - Morricone rivive a Pompei: musica, memoria e solidarietà in un grande concerto-evento

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