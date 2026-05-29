Morricone rivive a Pompei | musica memoria e solidarietà in un grande concerto-evento

Da lifeandnews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli si è tenuto un concerto intitolato “È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone”. L’evento ha celebrato l’eredità musicale di Ennio Morricone con esecuzioni dal vivo. L’evento ha inoltre avuto uno scopo solidale, senza altri dettagli sui benefici o le associazioni coinvolte. La manifestazione ha coinvolto musicisti che hanno interpretato composizioni del compositore italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

morricone rivive a pompei musica memoria e solidariet224 in un grande concerto evento
© Lifeandnews.it - Morricone rivive a Pompei: musica, memoria e solidarietà in un grande concerto-evento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone: Concerto-Evento benefico all'Anfiteatro degli Scavi di PompeiÈ stato presentato a Napoli il concerto È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un evento benefico che si terrà all'Anfiteatro degli Scavi di...

A Lanciano un concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro FenaroliGiovedì 16 aprile alle 17, il teatro comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano ospiterà un concerto dedicato a Claudia Allegrino, in ricordo del suo...

morricone rivive a pompeiLe colonne sonore di Morricone risuonano a Pompei il 7 giugnoIl Teatro Grande di Pompei si prepara a ospitare un evento musicale di rilievo: un concerto interamente dedicato alle colonne sonore composte da Ennio Morricone, una delle figure più amate e influenti ... it.blastingnews.com

È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone: Concerto-Evento benefico all'Anfiteatro degli Scavi di PompeiE' stato presentato nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli il Concerto-Evento È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un viaggio emozionante nelle musiche immortali del grande Maestro ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web