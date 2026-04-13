A Lanciano un concerto in memoria di Claudia Allegrino | musica e solidarietà al Teatro Fenaroli

Giovedì 16 aprile alle 17, il teatro comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano ospiterà un concerto dedicato a Claudia Allegrino, in ricordo del suo primo anniversario dalla scomparsa. L’evento combina musica e solidarietà, offrendo uno spazio per il ricordo e la partecipazione della comunità. L’iniziativa si svolge nel pomeriggio e coinvolge il pubblico in un momento di commemorazione e ascolto.

Un pomeriggio all’insegna della musica, del ricordo e della solidarietà. Giovedì 16 aprile, alle ore 17, il teatro comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano ospiterà il concerto in memoria di Claudia Allegrino, a un anno dalla sua scomparsa. L’iniziativa, promossa da Ascom Abruzzo con il patrocinio.🔗 Leggi su Chietitoday.it Musica senza confini, concerto della Orchestra Bandistica città di Ortona al teatro Fenaroli di LancianoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Sabato 14 marzo, alle... "Felice anniversario" in scena al teatro Fenaroli di LancianoIl grande commediografo americano Neil Simon ha scritto questa commedia nel 1990, ambientandola a New York.