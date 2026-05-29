Morì per il vaccino contro il Covid Il gip | Indagate sui vertici della campagna

Da laverita.info 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 32 anni è morta a causa di una trombosi dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca contro il Covid. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la seconda richiesta di archiviazione del procedimento e ha disposto l’indagine sui vertici della campagna vaccinale. La donna aveva assunto il vaccino pochi giorni prima del decesso. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

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Il 27 maggio, il gip Angela Nutini ha respinto l’ennesima richiesta presentata dal pm Filippo Longo, secondo il quale «non sussistono gli elementi oggettivi del reato ipotizzato». Il 4 aprile 2021, la trentaduenne insegnante di sostegno genovese era deceduta, colpita da Vitt, trombosi cerebrale con crollo delle piastrine dopo la vaccinazione con Astrazeneca avvenuta il 22 marzo di quell’anno. Alla richiesta di archiviazione si erano opposti i genitori della giovane e il gip l’aveva accolta una prima volta il 27 febbraio scorso. Due settimane dopo, il pm aveva chiesto nuovamente di chiudere il caso senza arrivare a un dibattimento in tribunale e il giudice aveva fissato l’udienza il 25 maggio, dopo la quale ancora una volta ha deciso di accogliere l’opposizione dei familiari di Francesca. 🔗 Leggi su Laverita.info

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