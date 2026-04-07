A Pesaro, sono stati riconosciuti 77 mila euro di risarcimento agli eredi di un’anziana deceduta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. La somma viene erogata a cinque anni di distanza dalla morte, avvenuta nel dicembre 2020. Questa decisione arriva dopo che si sono svolti accertamenti ufficiali e si inserisce in un contesto di procedimenti legali riguardanti effetti avversi ai vaccini.

Pesaro, 7 aprile 2026 – Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato liquida un indennizzo una tantum da 77.468,53 euro in favore degli eredi. La donna, 78enne pesarese, era deceduta il 30 aprile 2021: non aveva patologie pregresse e secondo quanto riferito dai familiari stava bene. Poi, a distanza di pochi giorni dall’inoculazione del vaccino AstraZeneca, sono apparsi i primi preoccupanti sintomi che qualcosa non andava: febbre, dolori articolari fino a un peggioramento improvviso. Colpita da una trombosi. Il 29 aprile era stata colpita da trombosi con una conseguente caduta che aveva provocato una grave emorragia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: “Ma si salvarono tante vite”

Arezzo, morì in ospedale dopo la reazione allergica a un farmaco: famiglia risarcita con un milione di euroMorì in ospedale per una reazione allergica a un farmaco: dopo 22 anni l’Asl dovrà risarcire i parenti con quasi un milione di euro.

Morì in ospedale per reazione allergica a un farmaco, famiglia risarcita con un milione di euro 22 anni dopoLa Corte d'Appello di Firenze ha disposto un risarcimento da oltre un milione di euro per la famiglia di una 56enne morta 22 anni fa per arresto...