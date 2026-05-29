Monza di nuovo in Serie A dopo un solo anno | festa brianzola ma le lacrime di Aquilani commuovono tutti

Notizia in breve

Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, grazie alla vittoria nel doppio confronto playoff. Il Catanzaro ha perso 2-0 all’U-Power Stadium, ma il risultato dell’andata aveva già determinato l’esito. La squadra brianzola festeggia la promozione, mentre le lacrime di un allenatore sono state condivise sui social. La partita si è conclusa con il Monza che ha conquistato la promozione e la squadra avversaria che ha salutato la categoria.