Monza di nuovo in Serie A dopo un solo anno | festa brianzola ma le lacrime di Aquilani commuovono tutti
Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, grazie alla vittoria nel doppio confronto playoff. Il Catanzaro ha perso 2-0 all’U-Power Stadium, ma il risultato dell’andata aveva già determinato l’esito. La squadra brianzola festeggia la promozione, mentre le lacrime di un allenatore sono state condivise sui social. La partita si è conclusa con il Monza che ha conquistato la promozione e la squadra avversaria che ha salutato la categoria.
Il Catanzaro vince 2-0 all’U-Power Stadium ma non basta: decisivo il risultato dell’andata. Il Monza torna in Serie A dopo appena una stagione trascorsa nel campionato cadetto. Una promozione sofferta, conquistata al termine di una finale playoff dai due volti: da una parte la festa dei brianzoli, dall’altra la delusione e le lacrime di un Catanzaro che per lunghi tratti ha accarezzato il sogno dell’impresa. L’immagine simbolo della serata è quella dei giocatori biancorossi che indossano la maglietta celebrativa “Monza is back”, mentre poco distante Alberto Aquilani resta immobile in panchina con gli occhi pieni di lacrime. Due fotografie opposte che raccontano perfettamente una finale intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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