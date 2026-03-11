A Monza, Andrea Petagna e Patrick Cutrone sono tornati a lavorare insieme dopo aver giocato in passato con il Milan. I due attaccanti sono ora in campo con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie A. La coppia di bomber sta attirando l’attenzione mentre si prepara a disputare le partite decisive per il salto di categoria.

Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Ibrahimovic sicuro: «Essere al Milan non è per tutti, richiede molto. Lavorare con Allegri è semplicissimo, bravissimo con i giocatori e con il gruppo» Roma, senti Giannini: «Champions? L’insidia maggiore è il calendario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Monza, Petagna e Cutrone di nuovo insieme dopo il Milan: i due bomber a caccia della promozione in Serie A

Articoli correlati

Petagna in Serie A (col Monza): rilancio e nuovo accordo | CMIl centravanti trascina la squadra brianzola ed è praticamente come un nuovo acquisto per mister Bianco nella corsa per la promozione diretta in...

Leggi anche: Serie B, il capitano ritrova il gol dopo 500 giorni. Cutrone-Pessina, rimonta Monza. Bianco aggancia il secondo posto

Altri aggiornamenti su Monza Petagna e Cutrone di nuovo...

Temi più discussi: UN SUPER MONZA VINCE 3-1 A CESENA E RESTA IN VETTA; Calcio serie B: il LIVE del Cittadino di Spezia-Monza; Il Monza non si ferma più: Azzi, Cutrone e Petagna abbattono il Cesena!; Azzi, Cutrone e Petagna: il Monza espugna Cesena.

Gazzetta dello Sport: Monza, la coppia Cutrone-Petagna per sfidare il PalermoIl Monza punta sulla coppia Cutrone-Petagna per sfidare il Palermo nello scontro diretto di Serie B e continuare la corsa verso la promozione in Serie A. ilovepalermocalcio.com

Cutrone e Petagna diventano il riferimento offensivo del Monza nella sfida contro il Palermo di Pohjanpalo. Tutti i temi della sfida.Il calcio di primavera entra spesso nella fase in cui ogni dettaglio può pesare come un macigno. Le classifiche si accorciano, gli scontri diretti diventano decisivi e le squadre iniziano a guardarsi ... monza-news.it

Illude l’uno-due di Petagna e Cutrone in avvio di gara, poi l’espulsione di Carboni alla mezz’ora complica le cose. Il ko con la penultima della classe potrebbe costare il primo posto in classifica - facebook.com facebook

Oggi alle 17 @SalvatoreC1970 e @Babbanculo intervistano MaiMaiMai, progetto di Toni Cutrone, che ci presenta il suo ultimo disco Karakoz, pubblicato da Maple Death Records. Non mancate!! x.com