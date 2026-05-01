Venezia è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B Stroppa firma un altro capolavoro

Venezia ha ottenuto la promozione in Serie A dopo aver trascorso solo un anno in Serie B. La squadra ha concluso la stagione con risultati che hanno portato alla promozione diretta, completando così il ritorno nella massima serie. L’allenatore ha firmato un’altra vittoria importante, contribuendo alla risalita del club. La città si prepara ora ad accogliere la squadra nel massimo campionato italiano.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Capello analizza: «Juve? Se arrivasse Alisson sarebbe un upgrade. Io non punterei su Lewandowski. Milan? Per me, la coppia Zirkzee Pulisic farebbe faville» Mourinho svela: «Nessuno del Real Madrid ha parlato con me! Mi resta un anno di contratto con il Benfica» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Notizie correlate Leggi anche: Basket, festa per la Gemini Mestre: è salvezza, serie A2 per un altro anno Venezia trionfa al Penzo: Stroppa è a un passo dalla Serie A? Cosa sapere Venezia batte Empoli 2-0 al Penzo sabato 25 aprile con reti di Adorante e Doumbia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa Premio di San Marco; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprile; Insieme: una grande festa tra arte, musica, meraviglia e un tocco di giallo; Pallacanestro femminile, grande festa a Schio per il 14mo scudetto della Famila. Venezia promosso in serie A con una giornata d'anticipo: scatta la festaAi veneti allenati da Giovanni Stroppa serviva una vittoria in casa dello Spezia, ma basta un pareggio perché il Monza perde a Mantova: promozione in serie A dopo una sola stagione in serie B ... corriere.it Venezia promosso in serie A, parte la festaParte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 (rete al 7' di Yeboah che al ... lapresse.it Il #Venezia fa festa: è di nuovo in Serie A. Retrocessione per la #Reggiana x.com IL VENEZIA È LA PRIMA SQUADRA PROMOSSA IN SERIE A - facebook.com facebook