Monza-Catanzaro venerdì 29 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Brianzoli con un piede in serie A e 2 gol da difendere
Il Monza, dopo aver vinto 2-0 all’andata contro il Catanzaro, si prepara alla gara di ritorno in programma venerdì 29 maggio alle 20:00. La squadra brianzola ha un vantaggio di due gol e può raggiungere la promozione diretta in serie A. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati, ma ancora non si conoscono eventuali variazioni dell’ultimo minuto. La partita si disputa in un contesto di qualificazione ancora aperta.
Il Monza di Bianco è ad un passo dall’immediato ritorno in serie A dopo lo 0 a 2 della gara d’andata contro il Catanzaro di Aquilani. I brianzoli hanno giocato da grande squadra, lasciando sfogare l’avversario e colpendolo alla distanza con Hernani e Caso chiudendo di fatto i conti contro una squadra apparsa decisamente stanca rispetto alla doppia sfida contro il Palermo. Per i calabresi il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Serie B - Monza-Catanzaro, il calendario della finale
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