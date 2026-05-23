Domenica 24 maggio 2026 alle 20:00 si gioca la finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza allo stadio “Ceravolo”. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attende una partita con almeno tre gol segnati. Le due squadre si contendono l’ultimo posto in Serie A. Sono stati resi noti i convocati e le quote di scommessa, ma non sono stati ancora pubblicati i pronostici ufficiali.

Siamo all’ultimo atto della Serie B, ovvero la finale playoff che deciderà l’ultima promossa in massima serie e le contendenti sono il Catanzaro di Aquilani e il Monza di Bianco. Le aquile hanno tenuto botta al Barbera conservando il vantaggio accumulato nella gara d’andata e hanno portato a casa una storica finale. Per una piazza storica del calcio italiano è il momento più alto da 44 anni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CATANZARO-MONZA FINALE D'ANDATA PLAY OFF SERIE B AMARCORD. TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE SFIDANTI

Notizie e thread social correlati

Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”La finale playoff di Serie B si gioca domenica 24 maggio alle 20:00 al “Ceravolo”.

Palermo-Catanzaro (semifinale playoff 20 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I rosanero devono rimontare 3 gol per passareIl match di ritorno tra Palermo e Catanzaro, valido per la semifinale dei playoff in programma il 20 maggio 2026 alle ore 20:00, vede i rosanero in...

Temi più discussi: FINALI PLAYOFF: IL MONZA SFIDERÀ IL CATANZARO; Serie B, sarà il Catanzaro l’avversario del Monza in finale; Monza o Catanzaro, una delle due squadre salirà in Serie A; CATANZARO - MONZA, LE INFO SULLA PREVENDITA.

Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/nzhSjHi #scommesse #pronostici x.com

Catanzaro-Monza: the final, act I reddit

Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni ufficialiCatanzaro-Monza si disputa stasera, calcio d’inizio alle ore 20. La finale d’andata dei playoff di Serie B oggi si potrà seguire anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky. Allo Stadio Ceravolo stasera ... fanpage.it

Diretta Catanzaro Monza | Streaming video TV8: la finale d’andata (playoff Serie B, oggi 24 maggio 2026)Diretta Catanzaro Monza streaming video TV8, oggi 24 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, andata finale playoff Serie B. ilsussidiario.net