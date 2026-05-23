Catanzaro-Monza domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Tre o più gol segnati al Ceravolo

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio 2026 alle 20:00 si gioca la finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza allo stadio “Ceravolo”. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attende una partita con almeno tre gol segnati. Le due squadre si contendono l’ultimo posto in Serie A. Sono stati resi noti i convocati e le quote di scommessa, ma non sono stati ancora pubblicati i pronostici ufficiali.

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Siamo all’ultimo atto della Serie B, ovvero la finale playoff che deciderà l’ultima promossa in massima serie e le contendenti sono il Catanzaro di Aquilani e il Monza di Bianco.  Le aquile hanno tenuto botta al Barbera conservando il vantaggio accumulato nella gara d’andata e hanno portato a casa una storica finale. Per una piazza storica del calcio italiano è il momento più alto da 44 anni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Catanzaro-Monza (domenica 24 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tre o più gol segnati al “Ceravolo”
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