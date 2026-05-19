Monza-Juve Stabia martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Brianzoli con 2 risultati su 3 a disposizione

Da infobetting.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Monza e Juve Stabia, valida per il ritorno della semifinale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si attendono le scelte dei tecnici in vista dell’incontro. Il Monza, che ha conquistato due risultati su tre nelle ultime partite, cerca di mantenere il vantaggio ottenuto nell’andata, terminata 2-2. La squadra di casa si appresta a difendere il primo posto in classifica e il vantaggio del campo contro una Juve Stabia in grande spolvero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il pirotecnico ed emozionante 2 a 2 dell’andata, il Monza di Bianco deve difendere il vantaggio della migliore classifica e il fattore campo contro l’arrembante Juve Stabia.  I brianzoli hanno rischiato e non poco al Menti contro una squadra che per 70 minuti ha annichilito l’avversario andando in doppio vantaggio con i gol di Mosti e Okoro.  Il finale è stato pieno di veleni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

monza juve stabia marted236 19 maggio 2026 ore 20 00 formazioni ufficiali quote pronostici convocati brianzoli con 2 risultati su 3 a disposizione
© Infobetting.com - Monza-Juve Stabia (martedì 19 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli con 2 risultati su 3 a disposizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La JUVE STABIA FERMA la corsa dei BRIANZOLI: Juve Stabia-Monza 2-2 | Serie BKT | DAZN Highlights

Video La JUVE STABIA FERMA la corsa dei BRIANZOLI: Juve Stabia-Monza 2-2 | Serie BKT | DAZN Highlights

Sullo stesso argomento

Monza-Juve Stabia (martedì 19 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli con 2 risultati su 3 a disposizioneDopo il pirotecnico ed emozionante 2 a 2 dell’andata, il Monza di Bianco deve difendere il vantaggio della migliore classifica e il fattore campo...

Juve Stabia-Monza (sabato 16 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronosticiLa Juve Stabia ospita il Monza con l’obbiettivo, difficile, di continuare in un cammino che, se porterà davvero le Vespe in Serie A, avrà del...

monza juve stabia monza juve stabia martedìMonza-Juve Stabia diretta playoff Serie B: segui la sfida di ritorno LIVEMonza e Juve Stabia tornano a sfidarsi all'U-Power Stadium, partita valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. In casa dei biancorossi si decide la prima finalista della post season d ... corrieredellosport.it

monza juve stabia monza juve stabia martedìPlay Off Serie B 2025-2026: Monza-Juve Stabia, le probabili formazioniDopo il pareggio della gara di andata, martedì sera si decide chi potrà continuare a inseguire il sogno della promozione. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web