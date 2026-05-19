Monza-Juve Stabia martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Brianzoli con 2 risultati su 3 a disposizione

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Monza e Juve Stabia, valida per il ritorno della semifinale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si attendono le scelte dei tecnici in vista dell’incontro. Il Monza, che ha conquistato due risultati su tre nelle ultime partite, cerca di mantenere il vantaggio ottenuto nell’andata, terminata 2-2. La squadra di casa si appresta a difendere il primo posto in classifica e il vantaggio del campo contro una Juve Stabia in grande spolvero.

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