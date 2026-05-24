Catanzaro-Monza oggi in TV dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming | orario e formazioni
La finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca questa sera alle ore 20. La partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky. La sfida rappresenta l’andata della finale, con le formazioni che scendono in campo per ottenere la promozione. La partita può essere seguita in diretta televisiva o tramite streaming sulle piattaforme indicate.
Catanzaro-Monza si disputa stasera, calcio d'inizio alle ore 20. La finale d'andata dei playoff di Serie B oggi si potrà seguire anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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