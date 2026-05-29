Monza-Catanzaro | il Monza sfida il destino per la Serie A

? Punti chiave Come può il Catanzaro ribaltare lo 0-2 dell'andata?. Quale strategia userà Paolo Bianco per proteggere il vantaggio?. Chi saranno i protagonisti della rimonta giallorossa allo U-Power?. Cosa deve fare il Monza per blindare la promozione?.? In Breve Vantaggio Monza 2-0 ottenuto il 29 maggio grazie a Hernani e Caso.. Catanzaro deve vincere con almeno tre gol di scarto per la promozione.. Venezia e Frosinone hanno già ottenuto il pass per la Serie A.. Partita visibile in diretta su canali televisivi Uno, 251 e Tv8.. Stasera alle ore 20 all’U-Power Stadium si gioca il ritorno della finale play off tra Monza e Catanzaro, una sfida che vale l’intero campionato per i brianzoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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