Catanzaro e Monza si affrontano nell’ultima sfida della stagione, decisiva per la promozione in Serie A. Il Monza ha un vantaggio tattico e un vantaggio di risultato in vista del match, dove un pareggio favorisce la squadra lombarda. La sfida si gioca al Ceravolo, con il Catanzaro che cerca di superare gli avversari per ottenere la promozione diretta.

? Domande chiave Come può il Catanzaro superare il vantaggio tattico del Monza?. Perché un pareggio al Ceravolo favorisce direttamente la squadra lombarda?. Chi riuscirà a gestire la pressione senza l'aiuto dei supplementari?. Dove potrai seguire in diretta streaming la sfida decisiva?.? In Breve Andata al Ceravolo il 24 maggio 2026, ritorno il 29 maggio alle ore 20.. Monza terzo e Catanzaro quinto in classifica garantiscono vantaggio al club lombardo in caso di parità.. Diretta disponibile su Tv8, Dazn e LaBChannel per entrambi i match della finale.. Catanzaro ha superato il Palermo, mentre il Monza ha eliminato la Juve Stabia nei playoff.. Il Catanzaro ospita il Monza allo stadio Ceravolo questa domenica 24 maggio 2026 alle ore 20 per l’atto iniziale della finale playoff di Serie B. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro-Monza, l’atto finale: sfida decisiva per la Serie A

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CATANZARO-MONZA FINALE D'ANDATA PLAY OFF SERIE B AMARCORD. TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE SFIDANTI

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