Su Tv2000 viene trasmessa in prima tv la serie brasiliana ‘Tempo di amare’, a partire dal 16 giugno ogni martedì sera. La trama ruota intorno a Maria Vitória e Inácio, che discutono di ciò che è accaduto in Brasile. La serie è molto popolare in Brasile e viene proposta per la prima volta in Italia.

Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo) conversam sobre o que aconteceu no Brasil. ROMA – Approda su Tv2000 in prima tv Tempo di amare, serie brasiliana di grande successo, che dal 16 giugno va in onda ogni martedì in prima serata. Prodotta da TV Globo, Tempo de amar nel titolo originale non è solo una storia d’amore contrastato, ma il racconto dell’impossibilità di vivere senza amore: un viaggio in cui sono protagonisti l’amore e la speranza. Siamo nel 1927, in un villaggio del Portogallo attraversato da una processione. È lì che i protagonisti Maria Vittoria e Ignazio si incontrano per la prima volta. Lei è interpretata da Vitória Strada, 29 anni, lui da Bruno Cabrerizo, 46 anni, volto già familiare al pubblico italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Su Tv2000 in prima tv la serie brasiliana ‘Tempo di amare’. Dal 16 giugno ogni martedì in prima serata

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