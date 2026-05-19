Ztl Roma | canone per le auto elettriche pagabile dal 16 giugno Regole ed esenzioni

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 giugno sarà possibile pagare un canone di 1000 euro per le auto elettriche e a idrogeno che vogliono circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L’amministrazione comunale ha deciso di introdurre questa misura, che prevede alcune esenzioni e regole specifiche. La scelta è stata motivata dalla volontà di ridurre la congestione nel centro storico, anche se la decisione ha suscitato opinioni contrastanti tra cittadini e associazioni.

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Come annunciato dal portale del dipartimento mobilità di Roma, a partire da martedì 16 giugno 2026 si potrà iniziare a pagare il canone di mille euro stabilito dal Comune di Roma per far entrare le auto elettriche e a idrogeno nelle zone a traffico limitato della città. La nuova normativa entrerà in vigore a partire dall'1 luglio 2026. La domanda potrà essere presentata tramite accesso con Spid o Cie allo Sportello online e il canone si potrà pagare online collegandosi al sito del Comune di Roma o a quello di Roma Servizi per la Mobilità. Dovranno pagare persone fisiche, giuridiche o enti proprietari di autovetture, autocarri o altri mezzi, oppure chi li utilizza tramite usufrutto, locazione o noleggio a lungo termine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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