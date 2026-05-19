Ztl Roma | canone per le auto elettriche pagabile dal 16 giugno Regole ed esenzioni

Dal 16 giugno sarà possibile pagare un canone di 1000 euro per le auto elettriche e a idrogeno che vogliono circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L’amministrazione comunale ha deciso di introdurre questa misura, che prevede alcune esenzioni e regole specifiche. La scelta è stata motivata dalla volontà di ridurre la congestione nel centro storico, anche se la decisione ha suscitato opinioni contrastanti tra cittadini e associazioni.

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