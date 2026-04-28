I Fori Imperiali hanno ospitato una cerimonia dedicata a Octav Stroici e alle vittime delle morti bianche, con l’obiettivo di ricordare le persone che hanno perso la vita sul lavoro. Durante l’evento, si è sottolineato come la sicurezza sul lavoro non rappresenti un costo, ma un diritto fondamentale. Un familiare di Stroici ha ricordato l’importanza di ricordare i lavoratori che quotidianamente affrontano rischi per la loro incolumità.

“Ricordare papà è importante. E come papà, ci sono tanti lavoratori che ogni giorno rischiano la vita. La sicurezza sul lavoro, è importante. Quello che è successo a mio padre non dovrebbe più accadere”. A parlare è Alina Stroici, figlia di Octav, l’operaio edile morto lo scorso 4 novembre, a 66 anni, in seguito del crollo parziale della Torre dei Conti, a pochi passi dal Colosseo. Oggi, 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, davanti al monumento capitolino si è tenuta una cerimonia in ricordo di tutte le vittime del lavoro. Sulla strada dei Fori Imperiali, ai piedi della Torre segnata dalla tragedia, campeggia uno striscione della Fillea-Cgil Roma e Lazio con una frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La sicurezza non è un costo, è un diritto di civiltà”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto”: ai Fori Imperiali una cerimonia per Octav Stroici e per tutte le morti bianche

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